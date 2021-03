Federação quer retomar o Campeonato Paulista a partir de 31 de março

SÃO APULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou nesta segunda-feira (22) que planeja retomar o Paulistão a partir de 31 de março. A decisão foi tomada em reunião realizada entre a entidade, os 16 clubes que disputam o Campeonato Paulista e os Sindicatos dos Atletas, dos Árbitros e dos Treinadores.

"A FPF e todos os clubes participantes reiteram publicamente que o Paulistão Sicredi será retomado a partir do dia 31/3 e o término da competição acontecerá na data prevista, 23 de maio", disse a Federação, em nota.

A FPF também declarou no comunicado que, em conjunto com os times, decidiu suspender a realização das rodadas 5, 6 e 7 do Paulistão durante a fase emergencial do Plano São Paulo, com mais restrições no combate à pandemia da covid-19. A fase emergencial vai até 30 de março.

As atividades esportivas coletivas, incluindo partidas de futebol, estão suspensas desde segunda-feira passada (15) no estado de São Paulo.

Segundo a FPF, os jogos das rodadas suspensas do Paulista serão "reagendados e publicados em momento oportuno".

"Diante dessas suspensões, a FPF estudou a realidade de calendário dos clubes e apresentou aos participantes. Todos estão de acordo que serão necessários esforços para adequar o agendamento dos jogos."

Leia o comunicado divulgado pela FPF:

"A Federação Paulista de Futebol, os 16 clubes do Paulistão Sicredi, os Sindicatos dos Atletas, dos Árbitros e dos Treinadores se reuniram virtualmente nesta segunda-feira. Abaixo, as deliberações deste encontro:

- A Federação Paulista de Futebol e os 16 clubes decidiram por unanimidade suspender a realização das rodadas do período de Fase Emergencial no Estado de São Paulo, especificamente das rodadas 5, 6 e 7 da competição, cujos jogos serão reagendados e publicados em momento oportuno;

- Diante dessas suspensões, a FPF estudou a realidade de calendário dos clubes e apresentou aos participantes. Todos estão de acordo que serão necessários esforços para adequar o agendamento dos jogos;

- O Comitê Médico da FPF, composto por profissionais da federação e dos clubes, reitera a segurança do protocolo de saúde elaborado e aprovado por todos os órgãos competentes;

- A FPF e os clubes, por meio de seus departamentos de Comunicação e Marketing, se reunirão com o propósito de intensificar as campanhas relativas aos cuidados de higiene, isolamento social e vacinação, visando amplificar as informações sobre medidas sanitárias de combate à pandemia;

- Por fim, a FPF e todos os clubes participantes reiteram publicamente que o Paulistão Sicredi será retomado a partir do dia 31/3 e o término da competição acontecerá na data prevista, 23 de maio."