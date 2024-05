Federação do Rio lamenta morte de árbitro que passou mal em teste de rotina

De acordo com o informe, ele chegou ao hospital "em condição clínica estável e lúcido". A federação salientou que ele foi acompanhado por membros do Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro durante este período.

A federação informou que o árbitro foi "prontamente atendido por UTI móvel, presente no local dos testes". Depois desta primeira etapa, ele foi encaminhado à UPA mais próxima, "onde foi imediatamente recebido, medicado e transferido na noite do mesmo dia (sábado, 4 de maio) para o Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu".

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) lamentou a morte do árbitro Feliphe da Cunha da Silva. Ele passou cinco dias internado após um mal súbito durante a "realização dos testes físicos de rotina".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.