Federação desiste de ir à Justiça por Paulista após falta de consenso dos clubes

A pressão da entidade junto ao governo, no entanto, não surtiu efeito e a suspensão foi mantida. Na útlima terça-feira (16), uma reunião entre dirigentes definiu que a estratégia seria buscar outro estado para a continuidade da competição. Uma outra alternativa seria ir à Justiça para garantir a realização do campeonato em São Paulo.

No entanto, a Federação Paulista e os clubes estavam determinados a manter o calendário do torneio intacto. Eles defendem que o protocolo sanitário aprovado para o futebol garante a segurança da atividade.

O anúncio da suspensão das competições esportivas no estado de São Paulo foi no último dia 11, como parte do pacote de medidas mais restritivas para conter o coronavírus. Na ocasião, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), acatou uma recomendação do Ministério Público, assinada pelo procurador-geral de Justiça Mario Sarrubbo.

Cartolas estão preocupados com uma possível deterioração da imagem dos times em sustentar o retorno do futebol enquanto o país vive uma escalda de casos e óbitos em decorrência da Covid-19.

Segundo a reportagem apurou, 9 dos 16 times times da Série A1 do Estadual foram contra ingressar com uma ação. O presidente da federação, Reinaldo Bastos, se absteve.

O encontro virtual contou com a presença de advogados contratados pela FPF para explicar aos clubes as consequências de uma possível judicialização.

