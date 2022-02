Federação confirma adiamento do Gre-Nal após pedrada em ônibus do Grêmio

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Federação Gaúcha de Futebol confirmou o adiamento do clássico Gre-Nal que estava marcado para este sábado (26), no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho.

A ação ocorreu após reunião com os presidentes dos clubes e é reflexo da pedrada que atingiu o ônibus da delegação do Grêmio, ferindo jogadores.

O caso mais grave envolveu Villasanti, que precisou ser encaminhado a um hospital, mas passa bem. Ainda houve outros atletas com ferimentos, que foram atendidos no vestiário do estádio do Inter.

A pedrada aconteceu entre a avenida Edvaldo Pereira Paiva e a rua lateral ao Beira-Rio. Tanto presidente do Inter quanto o do Grêmio concordaram em não disputar a partida.

No Twitter, a comunicação foi feita de adiamento, sem informar um prazo para a realização do confronto. De acordo com a FGF, um comunicado de nova data será feita ainda na noite de hoje.