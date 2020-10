Favorito à presidência do Barcelona quer volta de Guardiola ao clube

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Guardiola de volta ao Barcelona. Esse é um dos objetivos de Victor Font, que desponta, segundo a imprensa europeia, como favorito a assumir à presidência do clube após a renúncia de Josep Maria Bartomeu.

Em entrevista à Sky Sports, o candidato afirmou que a volta do espanhol à equipe pode fazer com que Messi mude de ideia e estenda seu vínculo com os catalães -ele não detalhou, no entanto, um possível papel de Guardiola, já que Ronald Koeman chegou à Catalunha há pouco tempo.

"Substituir a melhor geração que o mundo do futebol já viu, que acredito que tivemos na última década, é um grande desafio, principalmente em um momento em que a competição é intensa e muitos clubes pertencem a proprietários muito poderosos", iniciou Font ao veículo.

"Nossa intenção construir um projeto muito forte e competitivo e temos muita sorte no Barça por termos herdado um estilo de jogo que Cruyff implantou. A maioria dos melhores profissionais que conhecem esse estilo também são torcedores e amam o clube, como Pep Guardiola, Xavi, Iniesta e Puyol", prosseguiu.

"Eles todos são lendas que amam o Barcelona, mas não trabalham para o Barça hoje - precisamos trazê-los de volta para garantir que teremos um projeto muito competitivo."

Font, por fim, afirmou "não ter dúvidas" que Messi decida permanecer caso o clube traga alguns dos nomes citados por ele.