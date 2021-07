Favorita ao ouro, atiradora britânica testa positivo para Covid-19 e está fora dos Jogos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Favorita ao ouro na Olimpíada de Tóquio, a atiradora esportiva Amber Hill, 23, testou positivo para o novo coronavírus e está fora dos Jogos. Ela é a primeira colocada no ranking mundial da modalidade.

"Destruída. Essa é a única forma de descrever a dor que sinto neste momento", escreveu a atiradora em seu Instagram após o resultado do teste. Ela foi finalista do tiro esportivo nos Jogos do Rio, em 2016.

A britânica, que agora ficará isolada, seguindo os protocolos do governo japonês, disse ainda que está assintomática e tirará um tempo para si mesma para processar o acontecido.

A Associação Olímpica Britânica disse que não trará uma substituta para a atleta nos Jogos.

Além de Amber, o jogador de vôlei de praia americano Taylor Crabb e a skatista holandesa Candy Jacobs também testaram positivo para coronavírus na terça (20) e estão fora da Olimpíada.

O comitê organizador dos Jogos anunciou, também na terça, que cerca de 80 pessoas, entre atletas e trabalhadores locais ligados ao evento, já testaram positivo para o vírus.

"Aproximadamente 20 mil pessoas chegaram ao Japão. Dessas, temos 31 casos positivos. No total, são cerca de 80. Vamos continuar a testagem sistemática", afirmou Seiko Hashimoto, presidente do comitê.

Entre outras medidas de contenção à disseminação do vírus, os Jogos de Tóquio são disputados com público bastante restrito nos estádios. Apenas quem mora no Japão pode acompanhar as competições.