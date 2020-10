Fast goleia Independente e assume a liderança do Grupo 1

O Fast Clube (AM) assumiu a liderança do Grupo 1 da Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo (4), após golear o Independente (PA) por 4 a 0 no estádio da Colina, em Manaus.

O resultado levou o Fast aos mesmos sete pontos de outros três clubes, ficando à frente de Ji-Paraná (RO), Bragantino (PA) e Galvez (AC) pelo saldo de gols.

Em outro jogo do Grupo 1, o Ji-Paraná recebeu o Bragantino em Porto Velho e atropelou por 4 a 0. O meia Ícaro, com dois gols, foi o destaque do Jipão. No duelo que reeditou a final do segundo turno do Estadual do Acre, Galvez e Rio Branco (AC) ficaram no 0 a 0. Por fim, em Vilhena (RO), Vilhenense (RO) e Atlético (AC) empataram por 1 a 1. Foi a quarta igualdade do time atleticano em quatro jogos na competição nacional.