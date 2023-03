Fast enfrenta a Associação Dianapolina-TO na primeira fase da Copa do Brasil sub-17

Atual bicampeão amazonense, o Fast Clube terá pela frente a Associação Dianapolina, do Tocantins, na primeira fase na Copa do Brasil sub-17 de 2023. A definição veio nesta quarta-feira (1º), em sorteio realizado pela CBF. A partida acontecerá na quinta-feira da semana que vem, dia 9 de março, no estádio da Colina, em Manaus, às 15h (de Manaus).

Trata-se de um jogo único e eliminatório, não há o critério do gol qualificado e, em caso de empate, a disputa da vaga na fase seguinte será nos pênaltis. Na sequência, o vencedor enfrenta quem passar de Tuna Luso-PA ou Andirá-AC. Na edição de 2022, o Tricolor caiu para o Cuiabá na primeira fase, fora de casa.

A competição tem início na próxima semana com todos os clubes em ação. Serão 16 partidas na primeira fase, em confronto único para definir os classificados para as oitavas de final.

Na fase seguinte, as oitavas de final, a Copa do Brasil terá o formato de ida e volta. Os 16 classificados se enfrentam no fim de abril e início de maio. O modelo segue assim nas quartas de final e semifinal. Já a final será disputada em confronto único no dia 18 de junho, domingo.

Veja os jogos da primeira fase da Copa do Brasil:

Quarta-feira – (8/3) – horários de Brasília

Flamengo (RJ) x Aragoiania (GO) – 15 horas

Cruzeiro (MG) x Gama (DF) – 15 horas

Ceará (CE) x Carmópolis (SE) – 15 horas

Vitória (BA) x ABC (RN) – 15 horas

Sport (PE) x CSP (PB) – 15 horas

Azuriz (PR) x Ska Brasil (SP) – 15 horas

Juventude (RS) x Gramadense (RS) – 15 horas

Cuiabá (MT) x Vasco da Gama (RJ) – 16 horas

Quinta-feira – (9/3)

Atlético Mineiro (MG) x Vitória (ES) – 15 horas

Sampaio Corrêa (MA) x Sant German (RO) – 15 horas

Sampaio (RR) x Santana (AP) – 15 horas

Tuna Luso (PA) x Andirá (AC) – 15 horas

CRB (AL) x Fluminense (PI) – 15 horas

Palmeiras (SP) x Instituto Aefa (MS) – 15 horas

Athlético (PR) x Barra (SC) – 15 horas

Fast (AM) x Dianapolina (TO) – 16 horas