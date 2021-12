Fast Clube representará o Amazonas na Copinha 2022 em São Paulo

O Fast Clube compõe o grupo 6, junto com Fluminense, Matonense-SP e Jacuipense-BA. O grupo jogará no município de Matão.

As disputas serão de 2 a 25 de janeiro, em várias cidades de São Paulo, com 128 times, divididos em 32 grupos, com quatro clubes em cada.

O Rolo Compressor do Amazonas, o Fast Clube, será o único representante do estado na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha 2022.

