Fãs mirins comemoram volta dos skatistas Pedro Barros e Isa Pacheco a Florianópolis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "A melhor coisa do meu aniversário, que é hoje, é ver o Pedro Barros. Fiquei muito, muito, muito feliz com a vitória dele", diz aos pulos Flora Lopes, 8 anos. Ao lado de dois amigos, e muitas outras crianças, ela esperava ansiosa a passagem do caminhão em que estava o skatista. Ele desfilou por Florianópolis neste sábado, ao chegar das Olimpíadas de Tóquio.

Medalha de prata, Barros, 26, percorreu as ruas do sul da ilha acompanhado de outras duas estrelas do esporte brasileiro e da cidade catarinense, Yndiara Asp, 23, e Isadora Pacheco, 16, que também chegaram à final de sua modalidade na estreia nos Jogos.

O trio competiu na modalidade park. A capital de Santa Catarina é a maior referência nacional das pistas de bowl (em formato de piscina), elemento central desse estilo.

"A melhor coisa do aniversário da Flora pra mim vai ser ver a Isa", emenda rindo Leonardo Meca Neves, 9 anos. "Ela que me deu esse skate aqui, meu pai é professor dela na escola", conta orgulhoso.

Zion Araújo Braldatti, 9 anos, também se mostra fã de Isadora: "Fiquei acordado até de madrugada para ver. Queria ver a Isa mais que todos", diz ele. Ao falar sobre Pedro Barros, Zion diz que não ficou nervoso na final. "Eu estava de boa. Eu sabia que ele ia conseguir, é um dos melhores do mundo, né?"

"Ele se esforço bastante, por isso mereceu. Não desistiu. O australiano foi primeiro, eu sei. Mas o Pedro fez várias manobras radicais e merecia demais", completa Flora. Questionada se é normal dar uma "torcidinha" para os adversários caírem, ela diz que não fez isso. "Sei lá, a gente fica torcendo mais pra todo mundo vencer, mas cair faz parte."

E foi na esquina do bairro Rio Tavares de onde o trio de amigos viu o caminhão passar que, horas mais tarde, abraçou seus ídolos.

A relação de Florianópolis com o skate se fortaleceu nos anos 1990. Nessa época, adeptos do esporte e também surfistas que aderiram a ele vindos de outros locais do Brasil se juntaram a moradores da cidade e disseminaram a prática, principalmente no bairro Rio Tavares.

Pedro Barros nasceu e cresceu em Rio Tavares, onde outro skatista famoso, Rafael Bandarra, fundou anos antes a pousada Hi Adventure e construiu, nela, a primeira pista estilo bowl da região. Foi ali que nomes como Pedro, Yndiara e Isadora iniciaram suas trajetórias no estilo. No local, as aulas e cursos para crianças são disputadas.