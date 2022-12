Famosos agitam redes sociais e mostram ansiedade para Brasil x Camarões

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Nesta sexta-feira (2), o Brasil fecha a primeira fase da Copa do Mundo enfrentando Camarões às 16h (de Brasília). Já classificada para o mata-mata, a seleção comandada por Tite precisa apenas de um ponto para garantir a liderança da chave. A expectativa pela partida é grande e tem agitado os famosos nas redes sociais.

Um dos mais animados com o confronto é Álvaro Xaro. Logo cedo, o influenciador compartilhou um vídeo nos stories do seu Instagram deitado na cama vestindo a camisa do Brasil e abrindo uma lata de cerveja.

Com a chegada de dezembro, Bárbara Coelho mostrou como está a ansiedade pela partida misturada com a proximidade do Natal. A jornalista compartilhou uma foto onde mostra diversas camisas da seleção brasileiras penduradas do lado de uma árvore já enfeitada para a festividade do próximo dia 25.

Entre os familiares dos jogadores, uma das primeiras pessoas a aparecer nas redes sociais foi Fernanda Bachi, nora de Tite. No Instagram, ela compartilhou uma foto ao lado de Marília Nery e Duda Fournier, esposas de Everton Ribeiro e Lucas Paquetá, respectivamente, e os filhos.

Em suas contas no Instagram, Marília Nery e Duda Fournier também compartilharam fotos antes da partida.

Filho de Neymar, Davi Lucca inovou no visual e pintou a bandeira do Brasil em seu cabelo. O novo estilo foi compartilhado por Carol Dantas, mãe do garoto, nas redes sociais,

De volta ao Brasil depois de alguns dias no Qatar, Jade Picon postou um vídeo nos stories onde aparece vestindo uma blusa verde. A influenciadora e atriz escreveu "figurino aponta que é hoje" e completou a postagem com um emoji da bandeira do Brasil.

Gêmeas e atletas do nado sincronizado brasileira, Bia e Branca Feres compartilharam um foto no Instagram onde aparecem com um prato de camarão e vestindo camisetas nas cores verde e amarela.