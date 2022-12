Famosa pela defesa sólida, Suíça sofre sua pior goleada em Copas

"Se você fica atrás no placar contra Portugal é muito difícil de recuperar. Mesmo antes da Copa do Mundo Portugal já era um dos favoritos ao título, mas temos de ver até onde vai chegar. No ataque eles são muito bons", finalizou.

"Estamos todos desapontados, todo o time. Temos de pedir desculpas aos torcedores na Suíça. Não estivemos em nossa melhor forma hoje e perdemos o jogo ainda no primeiro tempo para Portugal, que é um time muito bom. Vocês viram os tipos de gols que eles são capazes de marcar. Temos de aprender com nossos erros", discursou o jogador, nascido em Kosovo, que depois analisou Portugal.

