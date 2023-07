Familiar desmente Dele Alli sobre abuso na infância e envolvimento com tráfico

Após o meia inglês Dele Alli revelar que foi abusado na infância e se envolveu com o tráfico de drogas na infância, um parente, que não quis se identificar, desmentiu as alegações dadas em entrevista para o canal do ex-jogador Gary Neville. As informações são do GE.

“Dele (Alli) nunca foi adotado por ninguém. Aos sete anos, Dele frequentou uma das melhores escolas de Lagos, na Nigéria. Ele nunca foi enviado à África para ser disciplinado. Isso é uma mentira descarada. Ele tinha um motorista que o pegava diariamente na escola”, disse parente anônimo de Dele Alli ao portal francês "OJBSPORT".

Entre as declarações ao canal de Gary Neville, o meia ex-Tottenham e Seleção Inglesa afirmou que começou a fumar aos sete anos, um ano antes de iniciar envolvimento no tráfico. O familiar anônimo acrescentou afirmando que Dele Alli sofreu uma "lavagem cerebral".

Alli também revelou, na entrevista, que sua mãe era alcoólatra e que foi abusado aos seis anos por um amigo dela que frequentava sua casa. O drama na infância teria permanecido, inclusive com uma ameaça de morte aos 11 anos, com um homem que tentou enforcá-lo. Em 2018, a mãe do atleta, Denise Alli, se defendeu de antigos boatos sobre alcoolismo e abandono.