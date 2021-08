Família Grael entra no seleto ranking de clãs medalhistas olímpicos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um alvo em forma de veado que se deslocava mecanicamente pelo campo. Ao atingi-lo com um tiro de rifle, Oscar Swahn abriu uma coleção memorável. Entre 1908 e 1924, ele e seu filho Alfred Swahn conquistaram seis ouros, quatro pratas e cinco bronzes em diversas categorias, somando 15 medalhas. São os suecos que abrem o ranking de famílias recordistas em pódios olímpicos.

Junto com os sobrenomes Gerevich (Hungria), Ono (Japão), Joyner (EUA) e Carlberg (Suécia), todos eles catalogados no sistema de busca de atletas e medalhistas do site olympics.com, os Swahn celebram esse longevo status de campeões de mesmo sangue. É possível montar, a partir desse banco de dados, coleções compartilhadas entre pais e filhos, entre irmãos, entre tios e sobrinhos.

A família Grael, que se notabilizou nacionalmente pela prática de modalidades de vela, está entre os dez clãs com mais medalhas, somando nove. Os Grael ganharam posição no seleto grupo de clãs olímpicos nestas Olimpíadas, com o bi obtido pelas brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze em Tóquio, nesta terça-feira (3), na regata final da categoria 49er FX.

Martine é filha de Torben Grael, que tem cinco medalhas olímpicas no currículo, e sobrinha de Lars Grael, que conquistou duas.

Com o feito, os Grael empatam com as irmãs tenistas Serena e Venus Williams, que têm quatro ouros cada, mais uma prata na Rio-2016.

Embora o ranking traga séries de medalhas compartilhadas com mais frequência entre irmãos ou entre pais e filhos, sobressai-se a história de dois casais. Aladár Gerevich e sua esposa, Erna Bogen Bogáti, conquistaram sete medalhas de ouro, uma de prata e três de bronze lutando esgrima.

Depois, o filho Pál fez sua contribuição: mais dois bronzes entre 1972 e 1980. Ainda é possível incluir um nome da árvore genealógica, o pai de Erna, Albert, com uma medalha de prata em 1912.

O outro casal é da família Ono. O ginasta Takashi Ono fez sua estreia olímpica em Helsinque, em 1952, quebrou o favoritismo soviético e, até 1964, juntou a excepcional marca de 13 pódios.

Takashi se tornou símbolo do atletismo em um Japão que se recuperava da Segunda Guerra Mundial. Sua mulher e colega de treino, Kiyoko Ono, morta no último mês de março de Covid-19, também venceu um bronze na edição de Tóquio-1964.

Integra ainda a lista da famílias com até dez medalhas os Joyner, que têm como protagonista a norte-americana Jackie Joyner-Kersee, dona de seis medalhas olímpicas, entre elas dois ouros no heptatlo (em 1988 e 1992) e um no salto em distância (1988). Seu irmão Al Joyner tem um ouro no salto triplo em Los Angeles (1984). Ele casou-se com a velocista Florence Griffith-Joyner, que colecionou três ouros em Seul.

Famílias com 10 medalhas ou mais

15 MEDALHAS

Família Swahn (entre 1908 e 1924, Suécia)

modalidade - tiro

14 MEDALHAS

Família Gerevich (entre 1932 a 1980, Hungria)

Modalidade - esgrima

Família Ono (entre 1952 a 1964, Japão)

Modalidade - ginástica olímpica

12 MEDALHAS

Família Joyner (entre 1984 a 1996, EUA)

Modalidade - atletismo

Família Carlberg (entre 1908 a 1924, Suécia)

Modalidade - Tiro

11 MEDALHAS

Família Kenny (entre 2008 a 2016, Grã-Bretanha)

Modalidade - ciclismo

Família Gyarmati (entre 1948 a 1972, Hungria)

Modalidades - Natação, polo-aquático e canoagem

10 MEDALHAS

Família Nadi (entre 1912 a 1920, Itália)

Modalidade - Esgrima

Família Tsukahara (entre 1968 a 2004, Japão)

Modalidade - Ginástica

9 MEDALHAS

Família Grael (entre 1984 e 2021, Brasil)

Modalidade - Vela

Família Williams (entre 2000 e 2016 , EUA)

Modalidade - Vela

Família Montano (entre 1936 e 2012, Itália)

Modalidade - Esgrima

Fonte: site olympics.com