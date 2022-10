Família doa cérebro de Eder Jofre para estudo sobre demência pugilista

"Esse é mais um gesto nobre do meu pai, que trouxe tantas alegrias pro povo brasileiro. Eu, como filho, fico muito feliz por saber que ele tomou essa decisão em vida. Se outros pacientes tivessem feito o mesmo, o tratamento do meu pai estaria mais avançado. Poderia ter prolongado a vida dele", diz Marcel, também presente na entrevista.

Filhos de Eder, Marcel e Andrea Jofre afirmam que o pai se considerava doador de órgãos, e dizia que "se fosse para ajudar, poderiam doar todos os dele". Quando o diagnóstico da doença veio, ele confirmou com o médico o desejo da doação do cérebro.

"O Eder ficou muito chateado com essa decisão do Ali. Foi aí que ele teve certeza de que faria diferente", disse o Anghinah ao UOL.

SÃO PAULO/SP - A família do pugilista Eder Jofre, que morreu no último dia 2, anunciou nesta quinta-feira (20) a doação do cérebro dele para estudos sobre encefalopatia traumática crônica, conhecida como demência pugilista. O lutador convivia com a doença desde meados de 2010.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.