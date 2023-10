Fama repentina com titularidade no Corinthians assustou tímido Moscardo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jovem Gabriel Moscardo avançou etapas rapidamente no Corinthians. Até o meio deste ano, o volante seguia sua rotina no sub-20; uma semana depois, já havia cavado sua vaga entre os profissionais.

Já a fama repentina vinda com a promoção ao time principal assustou o tímido Gabriel, que acabou de atingir a maioridade.

De uma hora para outra, ele ganhou notoriedade e precisou lidar com o lado popstar do futebol. O UOL conversou com pessoas do entorno do jogador, que detalharam traços da personalidade do camisa 44 e contaram como ele reagiu às mudanças —dentro e fora dos gramados.

LIDANDO COM A TIMIDEZ

Diferentemente da desenvoltura que mostra jogando, o volante é tímido na vida pessoal. Seu colega de faculdade, Guilherme Borges, comentou que foi o responsável por entrosar o jogador na turma de Administração na Unip.

"Ele é um menino muito tímido, muito humilde, veio de Taubaté. Me senti no dever, por ser uma pessoa comunicativa, de me aproximar", contou Guilherme. Com a paixão por futebol em comum, eles logo viraram amigos.

O primeiro semestre da faculdade transcorreu enquanto Moscardo ainda estava na base. Na volta das férias de meio do ano, no entanto, a situação mudou. A subida para o profissional fez com que Moscardo ganhasse holofotes com os quais ele antes não estava acostumado a conviver.

"Logo que voltaram as aulas, não fazia ideia de como ia ser a proporção. Teve um cara que passou no corredor e gritou 'Vai, Corinthians'. Gabriel tomou um susto. Ele fez um sinal com a mão e agradeceu, mas meio que dizendo: 'Fala baixo', diz Guilherme Borges.

Apesar da timidez, o amigo destacou que o jogador faz questão de ser atencioso. A joia corintiana passou a ser mais reconhecida e os pedidos de fotos se tornaram recorrentes. "Está começando a ficar complicado para entrar na sala. Ele fica com vergonha, mas dá toda a atenção do mundo", acrescentou Guilherme. Aos poucos, Moscardo vai se adaptando à nova realidade.

"Fora de campo, consegui entender como ele é. O Gabriel, não o Moscardo. É um menino cheio de sonhos, muito educado, base muito boa. Ele gosta muito de ajudar as pessoas, mesmo sendo tímido, e se esforça muito para passar uma boa impressão. Ele ainda não tem muita noção do que está acontecendo, ainda é um pouco ingênuo, mas é questão de tempo", afirma Guilherme.

Moscardo também não é muito de sair; ele prefere ficar em casa. "É uma pessoa que prefere estar e viajar com a família, com os amigos, com a namorada. Com as pessoas que estão no convívio dele desde sempre. Não é de gostar de balada. Tem uma cabeça muito madura", comentou a influenciadora Helo Lara, que é amiga do jogador e o acompanha desde o sub-17.

EVOLUÇÃO NO FUTEBOL

Em campo, Moscardo "tirou de letra" a promoção no time principal. Helo Lara afirmou que já sabia que ele conseguiria se adaptar entre os profissionais. Por sempre estar nos jogos da base e também na Neo Química Arena, ela desenvolveu amizade com o jogador e com a família dele.

"Ele tirou de letra, tem uma cabeça muito boa e é muito focado nos seus objetivos. Isso já é visto desde sempre, você vê que é alguém que puxa a responsabilidade pra si. A ida ao profissional era algo que sabíamos que ele conseguiria lidar bem. E foi o que aconteceu, sempre centrado e focado no que precisa ser feito", diz Helo.

A adaptação no futebol sempre se fez presente na vida do jogador. Antes de dominar o meio de campo no Corinthians, ele jogou de atacante no sub-11, conforme recordou Pedro Paulo Marques. Os dois fazia dupla de ataque no Porto FC, em Taubaté.

Moscardo foi campeão da Taça Band usando a camisa 9. Depois do caneco, ele fez a transição para a volância e se firmou na posição. "Ele já era bem diferente dos outros jogadores. Tinha mais facilidade de jogar e mesmo sendo mais novo já fazia a diferença no time", afirmou o amigo.

"Antes de ele subir pro profissional, a gente estava junto quase todo final de semana. Sempre falava de quando ia acontecer isso, que ia ser tudo tão rápido, mas acho que não imaginava ser tão rápido assim. Antes a gente conseguia sair para ir no shopping ou pra ir comer alguma coisa normal. Agora, aonde a gente vai todo mundo já para pra ficar tirando foto (risos)," afirma Pedro Paulo.

CORAÇÃO DE OURO

Júlia Silvestre foi conquistada pelo coração de Gabriel Moscardo. Eles se conheceram em 2016, quando ela se mudou para o condomínio em que ele morava em Taubaté, no interior de São Paulo, e começaram a fazer parte do mesmo círculo de amizades. Eles deram o primeiro beijo naquele ano, mas depois se afastaram.

Ela contou o que mais chamou sua atenção: "O fato de ele ser sempre muito gentil, inteligente, maduro e carinhoso". A mudança do jogador para São Paulo, em 2018, fez os dois ficarem ainda mais distantes, até que se reencontraram no ano passado. Desde o começo deste ano, quando ele ainda jogava no sub-20, não se desgrudam mais. A namorada segue morando em Taubaté, mas sempre viaja à capital para assistir aos jogos e ver o companheiro.

"O Gabriel tem um coração muito bom, não existe maldade nele. Com certeza isso faz com que eu me apaixone cada dia mais.", diz a namorada.