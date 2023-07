Falta um pouco de Curry em 'Subestimado'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Todo herói tem sua história de origem. E "Subestimado", documentário de Peter Nicks que acaba de estrear na Apple TV+, revela a origem de Stephen Curry, quatro vezes campeão da NBA e maior cestinha da linha dos três pontos da liga --um herói real dos tempos modernos, como são os superatletas.

Origem mesmo. Não espere aqui ver muito dos anos na NBA, suas jogadas mirabolantes ou cestas de qualquer lugar da quadra, algo que ele faz aos borbotões. O foco recai no seu período na modesta Davidson, na Carolina do Norte, uma faculdade de artes liberais que nunca foi conhecida por um agressivo programa de basquete. Mas era o que tinha para Curry.

É a deliciosa história do mais fraco chegando aonde os mais fortes não chegaram. Do patinho feio virando cisne, de Karatês Kids, Rockys e afins, todos subestimados, mas aqui com um toque de realidade.

Afinal, magrelo e baixinho não são os melhores atributos para um astro do basquete, porém era assim que Curry era visto nos jogos universitários (e também no início da liga profissional), trajando um uniforme nada heroico, que parecia feito para um cara com o dobro do seu "shape".

Perseverante, Curry usou, e ainda usa, o adjetivo "subestimado" como mantra motivacional. Boa parte dos depoimentos são da turma de Davidson, como o do técnico Bob McKillop, fundamental para sua formação, e de colegas de time.

Mas, seja no passado universitário, seja no presente --em casa com os filhos ou em sessões individuais de treinos--, falta Curry (e não estamos falando do tempero) à história de Curry.

De estilo caladão, o astro do Golden State Warriors não acrescenta informações curiosas ou polêmicas, como fez, por exemplo, Michael Jordan, ao rever sua trajetória na emblemática série "Arremesso Final".

Essa falta de contundência do astro poderia ter o reforço dos pais, mas não. A mãe revê fotos e se lembra do pequeno Curry ao lado da avó do jovem. Não vai muito além disso. Dell, o pai, é um ídolo para Curry, ex-jogador da NBA pelo Charlotte Hornets; no filme, também não passa de uma figura apagada.

É como se diretor e protagonista apostassem no ditado de que uma imagem (e são várias) vale mais do que mil palavras. Curioso mesmo, e talvez revelador para muitos, é ver o ídolo em conversas online com professores de Davidson.

Durante o longa, o astro estava completando sua tese de conclusão de curso, com 14 anos de atraso. Isso porque ele deixou a universidade um ano antes, para tentar a sorte na NBA. Após concluir o trabalho --sobre a falta de equidade de gênero no esporte--, Curry volta a Davidson para a consagração (e o diploma).

"Subestimado" deixa a impressão de que poderia ser mais um bom episódio da série "30 por 30", da ESPN. De qualquer forma, vai funcionar bem para os fãs de esportes em geral, e da NBA em particular. Esperar mais do que isso talvez seja superestimar o produto.

STEPHEN CURRY: SUBESTIMADO

Quando: Disponível na Apple TV+Produção EUA, 2023

Direção: Peter Nicks