Fajardo confia em classificação do Nacional no Campeonato Amazonense

Manaus/AM - Com o Campeonato Amazonense a todo vapor, o técnico do Nacional, Welington Fajardo disse em entrevista ao jornalista esportivo Rômulo Almeida que acredita no time. O clube enfrenta o Amazonas no sábado (1), no jogo de volta da semifinal.

Atrás no placar agregado depois da derrota por 1 a 0 na ida, o técnico Welington Fajardo diz que vai dar a vida para chegar na decisão.

A primeira partida foi disputada no último sábado e terminou com a vitória do Amazonas por 1 a 0. Para se classificar, o Nacional precisa vencer por dois gols de diferença. O empate no agregado dá a vaga ao time amarelo.

Apesar do panorama desfavorável de momento, Fajardo confia na classificação do Naça e diz que o placar é reversível.