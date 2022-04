Fabrício Bruno é dúvida no Flamengo para duelo contra o Talleres

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - No último treino antes de encarar o Talleres (ARG), nesta terça-feira (12), às 21h30, no Maracanã, pela Copa Libertadores, persistem algumas incógnitas no Flamengo. O zagueiro Fabrício Bruno fez parte do trabalho com os companheiros, mas segue como dúvida por conta de uma lesão no pé.

Pablo, por sua vez, está sendo preparado para ser relacionado contra o São Paulo, domingo, 16h, no Maracanã. O defensor se lesionou no mesmo dia de sua apresentação no clube e mostrou evolução rápida. Ele machucou o joelho direito após uma dividida mais forte e ainda não foi utilizado por Paulo Sousa.

O português vem encontrando muitas dificuldades para montar o setor defensivo, já que Gustavo Henrique e Rodrigo Caio também estão em recuperação de suas respectivas lesões.

Poupado contra o Atlético-GO, Filipe Luís volta no duelo contra os argentinos. As outras opções de Sousa para formar a linha de três são David Luiz e Léo Pereira.

Após estrear com vitória na competição continental, o Fla mira um triunfo para estancar a crise que ronda a Gávea. Um triunfo contra o Talleres deixa o clube rubro-negro em situação confortável no Grupo H.

JANELA DE TRANSFERÊNCIAS

Na véspera do fim da janela de transferência, o Flamengo entende ter fechado a conta e guarda os ajustes restantes para o segundo semestre.

O período para contratações fecha nesta terça e reabre em 18 de julho, permanecendo aberta até 15 de agosto. Com as chegadas de Fabrício Bruno, Marinho, Pablo, Ayrton Lucas e Santos, o Fla entende ter resolvido carências importantes.

Restou a contratação de um volante, mas essa tarefa fica para depois. Mesmo sem ter o reforço desejado neste primeiro momento, a direção crê que há material suficiente para Paulo Sousa montar seu time.

Para a posição, o clube rubro-negro flertou com Thiago Mendes, do Lyon, mas não chegou a ter uma conversa aberta com os dirigentes. Houve uma aproximação com Marcos Antônio, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, mas não houve acordo.

O Flamengo mira a formação de uma nova equipe e nomes como Santos, Pablo e Ayrton Lucas terão espaço. Fabrício Bruno já vem jogando com regularidade, enquanto Marinho tenta conquistar o treinador.

"Estou focadíssimo em alinhar o nosso trajeto, que é procurar ganhar todos os jogos com o máximo de qualidade e empenho para podermos chegar às vitórias", disse Paulo Sousa.

O goleiro Santos e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas foram apresentados na última sexta-feira, mas a chegada dos reforços ficou em segundo plano em um dia que o Ninho do Urubu foi tomado por protestos realizados por integrantes de torcida organizada, que cobraram jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes.

O episódio foi mais um em uma semana de crise pela qual o rubro-negro atravessou, e que ainda tem reflexos no clube.

Um provável Flamengo nesta terça tem: Hugo Souza, Léo Pereira, David Luiz, Filipe Luís, Matheuzinho, Willian Arão, João Gomes (Andreas Pereira), Arrascaeta, Éverton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 21h30 (de Brasília) desta terça (12)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Transmissão: SBT, ESPN e Star+