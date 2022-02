Fábio pega pênalti, e Fluminense vira sobre Millonarios para decidir vaga no Rio

Antes disso, o próximo compromisso do Fluminense será o terceiro clássico em 2022, contra o Vasco. O confronto, que valerá a liderança do Campeonato Carioca, vai ocorrer no Engenhão, a partir das 17h (horário de Brasília) de sábado (26).

David Braz e Cano, autores dos gols tricolores, além de Fábio, com a defesa de pênalti cometido por Yago Felipe, foram os nomes decisivos na partida. Sosa abriu o placar para os colombianos, mas foi expulso ainda no primeiro tempo, aos 18 minutos, por cotovelada em Willian.

