Fabinho posa com cabeleireiro da seleção e viraliza

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os jogadores da seleção brasileira resolveram dar um tapa no visual, nesta sexta (18), em Turim, na Itália, antes de embarcarem para o Qatar para a disputa da Copa do Mundo, e a foto do volante Fabinho ao lado do cabeleireiro Lucas Silva divertiu os torcedores.

Fabinho posou com o cabeleireiro após o "corte" especial para disputar o Mundial do Qatar. Acontece que o volante do Liverpool é careca.