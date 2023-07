Fabinho passa por exames e fica perto de fechar transferência de R$ 230 milhões

A transferência de Fabinho para o Al-Ittihad faz com que ele se junte a nomes como Karim Benzema, N'Golo Kante e o ex-técnico do Tottenham, Nuno Espírito Santo.

O brasileiro chegou a um acordo com a equipe saudita de mais de R$ 200 milhões. A informação é do jornal inglês 'Daily Mail'.

