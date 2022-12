Fabinho diz que Brasil precisa ser mais 'realista' na frente após derrota

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Fabinho pediu que a seleção brasileira seja mais 'realista' no ataque após a derrota por 1 a 0 para Camarões, na tarde desta sexta-feira (2), no estádio Lusail, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar. Mesmo com o resultado, o Brasil avançou em primeiro lugar do grupo.

O jogador do Liverpool foi um dos titulares no duelo em que Tite optou por poupar os atletas que vinham atuando desde o início nos primeiros jogos da Copa. Para ele, a derrota serve como aprendizado.

"O objetivo era terminar o grupo em primeiro lugar, jogar os três jogos bem, impor nosso futebol e acredito que fizemos isso. Sabíamos que era jogo perigoso hoje. Jogamos bem melhor que eles, mas esses jogos são assim, o adversário só precisa de uma chance para complicar o jogo. Felizmente seguimos primeiro do grupo, não é uma derrota que vai nos eliminar da competição. Fica de aprendizado que não podemos errar tantos gols. Você tem que matar o jogo, jogar bem, mas tem que matar. Nossa equipe é experiente, não esperava ter essa derrota para reflexionar sobre isso, mas já que aconteceu vamos pensar nisso e tentar ser mais realista na frente", afirmou na saída de campo à "TV Globo".

Na próxima fase, as oitavas de final, a seleção brasileira enfrenta a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), às 16h (de Brasília), no estádio 974.