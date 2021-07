Fabiana Silva estreia com derrota no torneio de badminton em Tóquio

Após ficar na reserva na Rio-2016, ela enfim tem chance de jogar. Mais: é a única representante feminina do Brasil na modalidade. No masculino, Ygor Coelho está classificado.

O pai acreditava tanto no potencial da filha que se esforçava para financiar as viagens para competir em outros estados. Mas aos 13 anos ela conheceu o badminton e teve que explicar ao pai que havia decidido trocar a vela pelo esporte que ele conhecia apenas como peteca.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Fabiana Silva, 32, estreou no torneio de badminton das Olimpíadas de Tóquio-2020 com derrota para a ucraniana Maria Ulitina. O jogo foi definido em dois sets, com parciais de 21/14 e 22/20, nesta segunda-feira (26).

