Exames confirmam que Varane poderá disputar a Copa do Mundo

Titular indiscutível do treinador, Raphaël Varane é um dos capitães da França e a sua ausência faria muito mal a um coletivo já privado de N'Golo Kanté e das incertezas em torno do caso Paul Pogba.

O defensor realizou exames na manhã deste domingo (23) que revelaram uma pequena lesão no bíceps femoral e, de acordo com o departamento médico dos Diabos Vermelhos, sua indisponibilidade é estimada entre três e quatro semanas.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Raphaël Varane, do Manchester United, tem chances de disputar a Copa do Mundo do Qatar pela França mesmo após deixar o campo chorando de dor na tarde de sábado (22) na partida contra o Chelsea.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.