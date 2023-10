Exame confirma ruptura do ligamento e do menisco de Neymar; recuperação pode levar 12 meses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Neymar, 31, sofreu rupturas no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo durante a derrota por 2 a 0 contra o Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, informou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na tarde desta quarta-feira (18). A lesão foi confirmada após a realização de exames clínicos e de imagem, em São Paulo.

"O atacante passará por procedimento cirúrgico, em data ainda a ser definida, para correção das lesões", diz a nota da CBF, que informa ainda que o departamento médico da seleção brasileira, sob a supervisão de Rodrigo Lasmar, e o do Al Hilal, clube saudita em que atua o atleta, estão em contato permanente.

O jogador sentiu a lesão aos 44 minutos do primeiro tempo, após uma disputa de bola com o meia uruguaio De la Cruz. A reação do jogador ao lance –ele teve rotação anormal no joelho quando tentava apoiar o pé no gramado e saiu carregado– já indicava a gravidade da lesão. Ele deixou o estádio Centenario, em Montevidéu, com o apoio de muletas.

Em entrevista à Folha antes da confirmação da lesão pela CBF, Júlio Cerca Serrão, coordenador do Laboratório de Biomecânica da Escola de Educação Física e Esporte da USP (Universidade de São Paulo), estimou que o prazo para a volta do jogador aos gramados seria de, pelo menos, seis meses.

O mais provável, no entanto, é que sejam necessários entre oito e 12 meses até que o astro da seleção retorne ao campo, afirmou o especialista. A depender da velocidade da recuperação, poderá ser o mais longo período de inatividade do atleta. Até hoje, a lesão que o deixou mais tempo fora dos campos (seis meses) foi uma entorse no tornozelo direito, com lesão ligamentar, entre fevereiro e agosto deste ano.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, lamentou a lesão sofrida pelo astro da seleção brasileira. "O futebol brasileiro e mundial precisa de Neymar bem e recuperado, porque o futebol fica mais alegre quando ele está em campo", disse Rodrigues.

O jogador do Al Hilal tem sofrido com um longo histórico de lesões nos últimos anos. Considerando a sofrida na derrota para o Uruguai, ele já soma 17 problemas mais sérios que o tiraram de ação desde 2014.

O novo afastamento dos gramados marca um ano praticamente perdido na carreira do jogador. O brasileiro disputou apenas 17 partidas em 2023, somando Paris Saint-Germain (clube que deixou recentemente), seleção e Al Hilal.

O time da Arábia Saudita investiu cerca de 90 milhões de euros (R$ 480 milhões) na contratação de Neymar, que havia feito sua estreia pelo novo clube no dia 15 de setembro. "Volte mais forte", publicou o time em sua rede social.

Segundo Serrão, as lesões sofridas pelo atacante decorrem de uma série de fatores, como a forma e a velocidade com que ele se movimenta em campo, a estrutura física do jogador e o próprio histórico de contusões. "As 16 lesões antes desta o vulnerabilizaram."

Com a confirmação da gravidade da lesão no jogo contra o Uruguai, Neymar não poderá atuar nas próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa. Atual terceira colocada na classificatória sul-americana, a seleção brasileira enfrenta a Colômbia, quinta colocada, no dia 16 de novembro, em Barranquilla, e pega a líder Argentina, de Lionel Messi, no dia 21, no Maracanã.

Pelo Al Hilal, a volta deve ocorrer após o término do atual Campeonato Saudita. A última rodada está prevista para 27 de maio de 2024.

A Fifa deve indenizar o clube saudita por conta da lesão sofrida pelo brasileiro. A entidade máxima do futebol faz um pagamento aos clubes quando um jogador se lesiona a serviço da seleção principal em competições organizadas por ela e fica impedido de atuar por mais de 28 dias.

"A Fifa cobre no máximo um ano de lesão e o valor da compensação é limitado a 7,5 milhões de euros (R$ 40 milhões)", afirma Eduardo Carlezzo, sócio do escritório Carlezzo Advogados.

Após o jogo em Montevidéu e antes da confirmação da extensão da lesão, o jogador fez uma postagem no Instagram. Ele voltou a citar um versículo bíblico que já havia publicado antes da partida. "Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina seus passos", diz a mensagem do atacante da seleção. Ele ainda acrescentou: "Deus sabe de todas as coisas".