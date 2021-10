Ex-zagueiro do Paysandu é preso suspeito de furtar 28 celulares no Pará

O zagueiro Thiago Costa, de 28 anos, foi preso no domingo (24), em Canaã dos Carajás, interior do Pará, por suspeita de realizar furtos na Feira de Agronegócios de Parauapebas.

De acordo com o Globo Esporte, o jogador e mais seis suspeitos foram presos quando estavam se preparando para praticar novos furtos. Com eles, foram apreendidos 28 celulares.

Thiago Costa começou no futebol em 2011, revelado pelo Paysandu junto com Yago Pikachu, hoje no Fortaleza. No ano seguinte, participou do acesso à Série B do Brasileiro, com o Papão ficando com o vice. Contudo, saiu após do título do Campeonato Paraense de 2013. O último clube dele foi o Tiradentes-PA, na disputa da segunda divisão do Parazão 2020.