Ex-treinador revela segredos de Haaland para manter a forma goleadora

SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - Com mais gols que jogos pelo Campeonato Inglês e na Liga dos Campeões da Europa, Haaland é hoje o segundo jogador mais valioso do mundo. Mas você acha que é fácil manter a forma goleadora do atacante de 22 anos?

Ex-treinador pessoal de Haaland na Alemanha, Erase Steenslid revelou ao jornal Mundo Deportivo alguns dos segredos da sensação norueguesa para alcançar a privilegiada condição física atual. Tudo começa pela dieta.

Segundo Steenslid, o ex-jogador do Borussia Dortmund consome grandes quantidades de frango e massa, sempre preparados sem sal ou azeite, além de vários tipos de peixe, legumes e salada. Já nas bebidas, nada de açúcares, só água.

"Seu corpo responde muito bem aos treinamentos porque sua genética é privilegiada. Ganhou 12 kg de músculos em 15 meses. Foi uma loucura. Construímos essa musculatura desde o zero. Ele sempre era o que ficava mais perto do buffet, seu prato era literalmente uma montanha de comida", revelou.

O treinador de Haaland contou também um caso curioso sobre o ganho de força do atacante do Manchester City, que tem 11 gols em 7 jogos em sua primeira temporada no Campeonato Inglês.

"Desenhei um circuito para ele em que, em uma das sessões, tinha que golpear um saco, até que um dia ele partiu o saco pela metade", disse Steenslid.

Além do começo arrasador na Premiere League, Haaland também tem números impressionantes na Liga dos Campeões da Europa. Em 21 jogos no torneio continental, o artilheiro de 1,95 m já balançou as redes 26 vezes.