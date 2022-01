Ex-técnico do Flamengo é alvo de garrafadas após derrota na Colômbia

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Antes da 15ª rodada das Eliminatórias Sul-americana para a Copa do Mundo, a Colômbia dependia apenas de si para entrar no G-4, se vencesse duelo direto contra o Peru, em casa. No entanto, apesar da pressão e do apoio da torcida, a seleção colombiana foi derrotada com um gol no fim e acabou a rodada em sexto, superada também pelo Uruguai.

O apoio da torcida, então, virou fúria. O treinador Reinaldo Rueda, conhecido dos brasileiros por sua passagem pelo Flamengo em 2017, foi alvo de garrafadas na saída de campo em Barranquilla após a derrota para os peruanos. O técnico teve de sair escoltado já que foi alvo de garrafas cheias e latas em sua caminhada para o vestiário.

O ataque da seleção colombiana tem encontrado problemas e já acumula seis jogos sem marcar. Com três jogos para o fim das eliminatórias, os colombianos vivem situação delicada para obter uma vaga direta na Copa do Mundo enquanto a insatisfação dos torcedores aumenta.

Na próxima rodada, os comandados de Reinaldo Rueda visitam a invicta -e já classificada- seleção da argentina. O jogo é na próxima terça-feira (1), às 20h30 (de Brasília). Na sequência, a Colômbia recebe a Bolívia, e visita a Venezuela.