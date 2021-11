Ex-presidente do Flamengo, Gilberto Cardoso Filho morre de Covid-19

"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ex-presidente Gilberto Cardoso Filho. Em sua trajetória como desportista foi, durante 12 anos, vice-presidente de várias pastas, além de ocupar por cinco anos a presidência do Conselho Deliberativo".

De acordo com o Globo Esporte, Gilberto Cardoso Filho, o Gilbertinho como era conhecido, foi presidente do Flamengo entre 1989 e 1990 e, interinamente, em 2002.

O ex-presidente do Flamengo, Gilberto Cardoso Filho morreu de Covid-19, nesta segunda-feira (15), no Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.