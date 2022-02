Ex-presidente de conselho notifica Vasco por acordo com 777 para SAF

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente do conselho deliberativo vascaíno e líder do grupo Identidade Vasco, Roberto Monteiro, notificou o clube por conta da assinatura do memorando de entendimento com a empresa norte-americana 777 Partners para possível venda de sua SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

No documento protocolado nesta quarta-feira (23) na secretaria de São Januário e divulgado pelo GE.com, o ex-dirigente faz duras críticas ao processo, alegando falta de transparência e que ele foi executado "à toque de caixa". Também salientou que não houve "prévia consulta e/ou autorização dos associados do CRVG".

Monteiro, por duas vezes, utiliza a expressão "conflito de interesses" e ameaça ingressar na Justiça caso a reunião extraordinária do conselho deliberativo marcada para as 19h desta quinta (24) ocorra.

Em pauta estará a votação para a aprovação ou não do chamado empréstimo-ponte da 777 Partners no valor de R$ 70 milhões, que deverá ser transferido para o Vasco já na sexta (25) caso os conselheiros deem um sinal positivo para o ato.

A possível venda de 70% da SAF do Vasco para a empresa norte-americana prevê um investimento de R$ 700 milhões ao longo de três anos, a absorção da dívida total do clube por parte dos investidores bem como possíveis reformas e modernizações de São Januário e dos centros de treinamento profissional, da base e do futebol feminino, o que pode fazer com que a operação geral ultrapasse a casa do bilhão.