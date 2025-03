Ex-nadadora é eleita primeira mulher a comandar o Comitê Olímpico Internacional

BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - Kirsty Coventry, ex-nadadora, recordista mundial, campeã olímpica e ex-ministra do Esporte do Zimbábue, será a próxima presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional). É a primeira mulher a dirigir a maior entidade do esporte mundial, responsável pelas Olimpíadas.

Nome preferido do atual presidente, o alemão Thomas Bach, Coventry, 41, dona de dois ouros olímpicos, foi eleita em um único turno de votação nesta quinta-feira (20), em Costa Navarino, na Grécia, em uma demonstração de força não projetada pelos analistas.

De um total de 97 votos possíveis, ela alcançou exatamente o necessário para vencer a disputa, 49.

Coventry bateu seis homens na disputa, incluindo o ex-atleta e executivo de Londres-2012, Sebastian Coe, e Juan Antonio Samaranch, filho do dirigente que fez história nos anos 1980 e 1990 tornando os Jogos Olímpicos um negócio de bilhões de dólares. O inglês, apontado como favorito pelo imprensa britânica, alcançou apenas 8 votos, contra 28 de Samaranch.

Também participaram da eleição e receberam votos o príncipe jordaniano Feisal Al Hussein (2), o presidente da UCI, a federação internacional de ciclismo, David Lappartient (4), Johan Eliasch (2), presidente da federação de esqui e snowboard, e Morinari Watanabe (4), principal dirigente da federação de ginástica.

*

OS NOVE PRESIDENTES DO COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL

Desde a sua fundação, em 1894

Demetrius Vikelas, Grécia (1894-1896)

Pierre de Coubertin, França (1896-1925)

Henri de Baillet-Latour, Bélgica (1925-1942)

Johannes Sigfrid Edström, Suécia (1942-1952)

Avery Brundage, EUA (1952-1972)

Lorde Killanin (Michael Morris), Irlanda (1972-1980)

Juan Antonio Samaranch, Espanha (1980-2001)

Jacques Rogge, Bélgica (2001-2013)

Thomas Bach, Alemanha (2013-2025)

*

"Estou incrivelmente honrada e animada por ter sido eleita presidente do COI. Quero agradecer sinceramente aos meus colegas de comitê por sua confiança e apoio. A jovem que começou a nadar no Zimbábue, há tantos anos, jamais poderia ter sonhado com este momento", disse Coventry, logo após o anúncio de sua vitória.

"Estou particularmente orgulhosa por ser a primeira mulher presidente do COI e também a primeira da África. Espero que esse voto sirva de inspiração para muitas pessoas. Limites foram superados hoje, estou plenamente consciente de minhas responsabilidades como modelo."

Coventry, medalha de ouro nos 200 m costa em Atenas-2004 e Pequim-2008, ganhou ainda quatro pratas e um bronze, tornando-se a atleta africana olímpica mais premiada da história. Poucos anos depois das piscinas, assumiu um posto na Comissão de Atletas do COI, presidindo o grupo entre 2018 e 2021 e fazendo parte do pequeno círculo de comando montado por Bach.

"Não há dúvida de que o futuro do nosso Movimento Olímpico é brilhante e que os valores que defendemos continuarão a nos guiar nos próximos anos", disse o atual presidente, ao lado da sucessora, logo após anunciar o resultado do pleito.

Coventry foi eleita para um mandato de oito anos e, pelo estatuto atual, tem o direito de concorrer a uma reeleição de quatro anos. Ela assume o posto em 23 de junho. "Quero ouvir os colegas que concorrem comigo. Eles trouxeram várias boas ideias para a discussão, vamos aproveitar tudo o que for possível", disse a presidente eleita, que vinha sendo criticada justamente por falta de conteúdo em sua campanha.