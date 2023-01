Ex-nº1 do mundo no tênis, Osaka anuncia gravidez e volta às quadras em 2024

Nesta quarta-feira, porém, ela postou uma foto do exame do bebê nas redes sociais.

"O ano de 2023 será cheio de lições para mim e espero vê-los no início do ano que vem, porque estarei no Aberto da Austrália 2024", escreveu.

Naomi acrescentou que tem a intenção de retornar às quadras no Aberto da Austrália do ano que vem.

