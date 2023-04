Ex-Liverpool e City declara falência: 'Infelizmente, apostei em pessoas'

"Sei que algumas pessoas provavelmente pensarão que desperdicei todo o meu dinheiro com bebida, jogo ou drogas. Eu não. Posso ficar quieto onde você não ouvirá de mim, mas não estarei no pub. Nunca toquei em drogas desde que era criança. Eu não aposto. Eu nunca apostei. Não faz nenhum sentido para mim. Mas, infelizmente, apostei em pessoas".

"Eu tenho vivido os últimos cinco ou seis anos no corredor da morte apenas esperando que alguém me coloque para fora. Tenho esperado que a porta da cela se abra e alguém diga: 'Hoje é o dia'. É como a sensação de não poder esperar nada. Com todo o dinheiro que ganhei, não consigo uma hipoteca. Financeiramente, não tenho futuro. A dor disso. Eu não posso possuir nada. Tudo se foi".

Como jogador, Bellamy passou quase toda a sua carreira no futebol inglês. Defendeu Norwich, Coventry City, Newcastle, Blackburn, Liverpool e Manchester City na Inglaterra. Ainda passou pelo Celtic, da Escócia, e encerrou sua carreira no Cardiff, time galês que atua na sua cidade natal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.