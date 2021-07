Ex-judocas brasileiros mostram indignação com eliminação de Maria Portela nas Olimpíadas

Alex Pombo, judoca com passagem pela seleção brasileira, recordou ter tido uma experiência ruim com o árbitro mexicano Everardo Garcia, que mediou a luta de Portela nesta quarta. A derrota de Pombo nas semifinais do Pan de Toronto, em 2015, contra o argentino Alejandro Clara, foi decidida com a mesma aplicação da regra que decretou a derrota da brasileira em Tóquio.

