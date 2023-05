Ex-jogador do Fluminense, Pintinho critica Vini Jr. após caso de racismo

"Cantaram para mim a música 'o que é que o negro tem', uma música que estava na moda na época. Eles cantaram para mim durante todo o jogo e no final veio o pênalti e eles tiveram que se calar. Vinicius tem que fazer o mesmo, focar no jogo dele e não olhar para os imbecis que o insultam da arquibancada.

"Acho que ele está errado e tem que focar no jogo dele. Ele perde o foco muito rápido, as pessoas vão provocá-lo e ele cai nas provocações. Existem pessoas competentes para tomar decisões se há quem cante e ofenda, não é Vinícius que tem que enfrentar o público. Atleta tem que focar na profissão", afirmou em entrevista ao jornal espanhol "El Desmarque".

Ex-jogador da Máquina Tricolor e ídolo do Fluminense, Carlos Alberto Pintinho, de 68 anos, que também atuou no Sevilla, da Espanha, nos anos de 1980, criticou Vinicius Júnior ao comentar sobre os casos de racismo que o atleta do Real Madrid vem enfrentando. O ex-jogador discorda da postura do atacante da seleção brasileira.

