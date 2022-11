Ex-jogador do Cuiabá morre em acidente de carro em Mato Grosso

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-lateral esquerdo Robinho, com passagens por Cuiabá, Juventude, Vitória, Santa Cruz e outros, morreu na quarta-feira (16) após um acidente automobilístico na rodovia MT-010, em São José do Rio Claro, no estado de Mato Grosso. Segundo a imprensa da cidade, ele estava num caminhão de bebidas que tombou. O motorista que estava ao seu lado sofreu apenas ferimentos leves.

Robson Ferreira de Almeida, que é natural de Feira de Santana (BA), estava com 40 anos e já havia se aposentado. Seu último clube, segundo o site "O Gol", foi o CENE, de Campo Grande (MS), em 2014. Ele foi revelado pelo Fluminense de Feira de Santana (BA).

Atualmente ele morava em Lucas do Rio Verde (MT), onde chegou a atuar pelo Luverdense entre 2010 e 2011. Na ocasião, jogou numa equipe que contava com o goleiro Tiago Volpi, ex-São Paulo e atualmente no Toluca (MEX), e o lateral esquerdo Alan Ruschel, ex-Chapecoense e que defendeu o Londrina na última Série B.

Em suas redes sociais, o Cuiabá emitiu uma nota de falecimento lamentando o ocorrido e desejando força aos familiares e amigos. Confira abaixo:

"Nota de pesar - Robinho

O Cuiabá Esporte Clube lamenta o falecimento do ex-atleta Robinho, em um acidente automobilístico na rodovia MT-010, em São José do Rio Claro.

Robinho defendeu o Cuiabá entre 2012 e 2013.

A diretoria do Dourado se solidariza com familiares e amigos, desejando força neste momento de profunda dor e tristeza".