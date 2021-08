Ex-jogador do Botafogo e da seleção Jairzinho é internado com covid-19

O Botafogo também pediu orações pelo ex-jogador do clube e se solidarizou com a família. Jairzinho é um dos grandes nomes da seleção nos anos 70 e tem atualmente 76 anos.

“O Furacão”, como Jairzinho é conhecido, já tinha sido imunizado com as duas doses da vacina contra a covid e por isso, o estado dele não se agravou.

Segundo o filho dele, o treinador Jair Ventura, o estado de saúde do craque é estável. Em uma publicação no Instagram, Ventura pediu orações pela recuperação do pai, mas não deu detalhes sobre o caso.

Jairzinho, ídolo do Botafogo e ex-jogador da seleção brasileira, está internado após ter sido infectado com o coronavírus.

