Ex-jogador de Grêmio e São Paulo tem tumor no cérebro, e retorno ao futebol é incerto

O lateral esquerdo Júnior Tavares, de 27 anos, foi diagnosticado com um tumor no cérebro e tem retorno incerto ao futebol. Com passagens por Grêmio e São Paulo, entre outros times, ele atualmente defende a Ponte Preta.

Tavares foi internado para atendimento no hospital da PUC de Campinas após passar mal na quarta-feira (13).

O jogador esteve em avaliação e tratamento e deve receber alta até sexta-feira.

Ele está afastado de suas atividades como atleta desde o início do mês passado, quando reclamou de dores na cabeça e formigamento após cabecear uma bola.

Na ocasião, foram realizados exames e detectado um tumor no cérebro. Desde então, ele passa por tratamento e há chance de necessidade de cirurgia.

Partiu do jogador a solicitação para que detalhes não fossem informados anteriormente.

Por se tratar de um caso pré-existente, a Ponte Preta não teria responsabilidade legal sobre custos do tratamento, no entanto o clube se colocou à disposição de ajudar o atleta no que for necessário.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola, e confirmada pelo UOL.

Desde que houve o diagnóstico inicial, a Ponte Preta tem acompanhado de perto toda a situação do atleta Júnior Tavares e vem prestando auxílio e dando todo suporte necessário

Cria da base do Grêmio, Júnior Tavaes chamou atenção de Felipão, que o alçou ao time principal em 2015.

Depois de alguns jogos, porém, sua passagem pelo clube acabou abalada por questões fora de campo.

Seu maior destaque foi no São Paulo, clube que defendeu até 2018, de onde partiu para Sampdoria, da Itália.

Na Europa ele ainda defendeu o Portimonense, de Portugal, antes de regressar ao Brasil e atuar em Sport, Náutico e agora Ponte Preta.