Ex-goleiro do Real Madrid chama Messi de provocador e Cristiano Ronaldo de egocêntrico

Sobre Cristiano Ronaldo, seu ex-companheiro de clube na Espanha, Dudek também não aliviou. "Já o Ronaldo é um egocêntrico e com uma vontade enorme de ganhar, o que muitas vezes não é bem visto do lado de fora", escreveu o polonês. "Acho que preferia perder 1 a 0 do que ganhar de 5 a 0 sem marcar", finalizou.

"Ouvi o Messi dizer coisas tão grosseiras ao Pepe e ao Sergio Ramos [ex-zagueiros do Real Madrid] que é difícil acreditar que aquilo possa ter saído da boca de uma pessoa que parece tão tranquila e simpática", prosseguiu o ex-goleiro no livro.

