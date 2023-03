Ex-Globo e ESPN, jornalista esportivo Márcio Gueges morre vítima de câncer

A informação foi divulgada pelo jornalista Wellington Campos, da Rádio Tupi. "O Márcio pegou hepatite C, descobriu acho que no fim de dezembro. Estava bem fraco e cansado. Mas há umas semanas as pernas começaram a falhar. Na segunda-feira não conseguia levantar da cama e foi levado para São José. E lá descobriram q o câncer tinha voltado e afetado o pâncreas. O coração parou hoje", contou o amigo Sergio du Bocage ao Uol.

