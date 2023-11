Ex-Flamengo e São Paulo, Reinaldo é novo auxiliar técnico do Naça

Manaus/AM - Acertado com o treinador João Carlos Ângelo, ex-Bahia de Feira-BA, o Nacional FC começa a montar a comissão técnica para a temporada de 2024, quando o clube terá o Campeonato Amazonense para disputar. A novidade da vez é a contratação do ex-atacante Reinaldo como auxiliar técnico permanente, confirmada pelo diretor de futebol do Naça, Fernando Gaúcho, nesta segunda-feira (13).

Reinaldo tem 44 anos de idade e está no início da carreira fora das quatro linhas. Como treinador, ele comandou Inter de Lages-SC, Carlos Renaux-SC e Maricá-RJ, seu último trabalho nesta temporada. Além das equipes sub-20 do Perilima-PB e Bangu-RJ.

O novo auxiliar permanente do Naça teve trajetória como atleta com um vasto currículo, de destaque por Flamengo e São Paulo no início dos anos 2000. No clube carioca, ele participou das conquistas da Copa Mercosul, Copa dos Campeões e do tricampeonato Carioca.

Reinaldo também passou por PSG, clubes do Japão, Coreia do Sul, China e Índia, além de Santos, Botafogo, Figueirense, Bahia, Paraná, e outros times do Brasil antes de pendurar as chuteiras pelo Brasiliense em 2019. Ele vai trabalhar pela primeira vez no futebol amazonense.

A apresentação do elenco e início dos trabalhos de pré-temporada no Leão está previsto para o mês de dezembro. Única competição no calendário azulino em 2024, o Campeonato Amazonense terá um novo formato, com divisão por grupos e vai começar no fim de janeiro. O Nacional estará no grupo A ao lado de Amazonas, Manaus, Operário e Unidos do Alvorada.