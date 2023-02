Ex-Flamengo, Diego vai disputar amistoso de futsal pelo Jaraguá

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Diego, ex-meia do Flamengo, vai atuar pelo Jaraguá Futsal em amistoso com o Tubarão, no dia 25 de fevereiro, às 19h, na Arena. O jogo será uma reedição da final do Estadual do ano passado.

O ex-jogador vai integrar o elenco comandado pelo técnico Xande no primeiro teste da temporada.

Diego se aposentou dos gramados em novembro do ano passado, na derrota do Rubro-Negro para o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro.

O duelo também marcou o adeus de Diego Alves, que foi anunciado recentemente pelo Celta de Vigo, da Espanha.

No início do ano, Diego, que está com 37 anos, participou do "Reis e Rainhas do Drible", evento organizado pela TV Globo.

O ex-jogador foi comentarista do Grupo Globo durante a Copa do Mundo no Qatar, no ano passado.

À época da despedida, o então camisa 10 não demonstrou intenção em assumir um cargo no futebol neste primeiro momento.

"Minha ideia é palestrar pelo Brasil e pelo mundo com a escola que fundei de gestão emocional. Vai na linha de tudo o que eu vivi, traz essa questão do futebol, da liderança, experiências, comunicação, alcançar pessoas... Só não quero mergulhar em cargo de futebol nesse momento, não penso nisso, mas estarei sempre à disposição do Flamengo", afirmou Diego.