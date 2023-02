Ex-F1 sofre acidente na Fórmula E e é levado a hospital

Pelo rádio, o alemão de 28 anos explicou para a sua equipe que o acelerador do carro havia "travado", de acordo com o jornal The Mirror. Depois do acidente, a Porsche não permitiu que seus outros pilotos retornassem à pista após o reinício da sessão.

O acidente ocorreu na última volta do circuito no treino livre para o E-Prix de Hyderabad, na Índia. É a primeira vez que o país está sediando uma corrida da categoria.

Apesar de o carro ter sido destroçado com a batida, Wehrlein conseguiu sair do veículo sozinho. Mesmo assim, ele foi encaminhado a um hospital local por precaução, conforme explicou a Porsche.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O alemão Pascal Wehrlein, ex-piloto de F1, sofreu nesta sexta-feira (10) um grave acidente durante uma sessão de treino da Fórmula E e foi levado a um hospital. O alemão perdeu o controle do carro e se chocou contra as barreiras de proteção.

