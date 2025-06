Ex-Botafogo salva Argentina, que empata com Colômbia mesmo com um a menos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina até viu Luis Díaz "virar" Messi, ficou com um a menos, mas buscou o empate por 1 a 1 com a Colômbia, em Buenos Aires, pela 16ª rodada das Eliminatórias.

Luis Díaz abriu o placar com um golaço após enfileirar quatro rivais. Thiago Almada, ex-Botafogo, deixou tudo igual em lance polêmico -os colombianos reclamaram porque Sánchez estava caído pedindo atendimento médico quando o lance começou.

O jogo teve um susto no segundo tempo. Enzo Fernández foi expulso ao dar uma solada no rosto de Castaño, que caiu no chão se debatendo e preocupou. Ele saiu de campo normalmente.

Richard Ríos se revoltou na reta final do jogo. O meia do Palmeiras discutiu forte com Paredes com bola rolando e após o fim da partida. Além disso, cobrou fortemente o árbitro Juan Benítez depois do apito final.

A Argentina chegou aos 35 pontos e se manteve na liderança já consumada das Eliminatórias. A Colômbia tinha chance de encaminhar vaga na Copa com a derrota da Venezuela para o Uruguai, mas foi aos 22, ficando na sexta colocação.

As duas seleções voltam a campo em setembro, pela 17ª rodada das Eliminatórias. A Argentina recebe a Venezuela, e a Colômbia, também em casa, encara a Bolívia. As datas e horários ainda serão divulgados pela Conmebol.

COMO FOI O JOGO

Luis Díaz foi o diferencial do primeiro tempo. Em casa, a Argentina tentou ditar o ritmo do jogo e até criou algumas chances, mas nada que tenha sido suficiente. A Colômbia chegou pouco, porém foi letal com Luis Díaz. O astro da seleção colombiana teve duas chances e abriu o placar na segunda delas, em um golaço digno de Messi.

A etapa final teve erros absurdos e empate com reclamação. A Argentina tocou para lá e para cá, mas pouco conseguiu entrar na área colombiana. Quando conseguiu, viu seus atacantes perderem gols inacreditáveis. Demorou, mas o gol saiu em lance de Thiago Almada no final e gerou muita reclamação dos colombianos. O clima, inclusive, esquentou na reta final, porém as confusões foram controladas pelo árbitro.

ARGENTINA

Emiliano Martínez; Molina (Palácios), Romero, Otamendi e Medina (Nico González); Paredes, De Paul (Simeone) e Enzo Fernández; Almada (Balerdi), Messi (Foyth) e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni

COLÔMBIA

Mier; Muñoz, Lucumí, Sánchez e Machado; Lerma, Richard Ríos, Castaño (Arias) e James Rodríguez (Carrascal); Campaz (Román) e Luis Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG)

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milcíades Saldívar (PAR)

VAR: Derlis López (PAR)

Gols: Luis Díaz (23'/1°T), Almada (35'/2°T)

Cartões amarelos: Molina, Paredes (ARG), Castaño, Sánchez, Román (COL)

Cartão vermelho: Enzo Fernández (ARG)