Ex-base de Santos e Ponte Preta, atacante Darlyson é anunciado no Parintins

Manaus/AM - O atacante Darlyson Lima é a quinta contratação do Parintins FC para o Campeonato Amazonense de 2024. Novidade no futebol amazonense, o nome do jogador de 25 anos foi confirmado pela diretoria de futebol do Tourão, na tarde desta quinta-feira (16). O último clube do atleta foi o Grêmio Esportivo Laranjeiras, do Espírito Santo.

Darlyson teve a formação como atleta em clubes paulistas, com passagens nas categorias de base de Santos, Corinthians e Ponte Preta. Profissionalmente, ele também atuou por Almirante Barroso-SC, Jabaquara-SP, Central-PE e Guarulhos-SP. O atacante vê o Parintins como a grande oportunidade da carreira.

"Primeiramente quero agradecer a Deus e agradecer o Parintins Futebol Clube pela confiança. Estou muito focado e vou levar como a oportunidade da minha carreira. Venho trabalhando há semanas, darei o meu melhor e espero conquistar todos os objetivos do clube, e prometo trabalhar duro pra isso", disse Darlyson.

Com Darlyson, o Parintins FC totaliza cinco atletas no plantel, que será comandado pelo técnico Maurinho Fonseca. Em 2024, o Barezão contará com dez clubes, divididos em duas chaves. O Parintins estará na Chave B, juntamente com Manauara, Princesa do Solimões, Rio Negro e São Raimundo. O jogo de estreia do Tourão será diante do Operário, em local e data a serem divulgados pela Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Elenco do Parintins FC

Goleiros:

Laterais:

Zagueiros: Luiz Bahia;

Volantes:

Meias:

Atacantes: Léo Itaperuna, Weverton e Darlyson;

Técnico: Maurinho Fonseca.

Com informações da assessoria