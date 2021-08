Ex-atacante do Bayern, Gerd Müller morre aos 75 anos

"Hoje é um dia triste e sombrio para o Bayern e todos os seus fãs. Gerd Müller foi o maior atacante de todos os tempos e uma grande personalidade do futebol mundial. Estamos unidos em triste profunda, junto de sua esposa Uschi e sua família", escreveu o presidente do time, Herbert Hainer.

