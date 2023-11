Ex-atacante do Amazonas, DG é acusado de agredir jovem em Belém

Manaus/AM - O atacante Douglas Santos, conhecido como DG, campeão da Série C pelo Amazonas, é acusado de agredir uma jovem durante uma festa particular em Belém (PA), no último final de semana. Segundo o Boletim de Ocorrência, as agressões teriam começado após a vítima não aceitar as investidas do jogador.

Ligia Silva, que é da cidade de Cametá, no interior do Pará, foi para a capital paraense para compromissos profissionais e ficou hospedada na casa de uma amiga. Antes de retornar de viagem, elas fizeram uma festa entre amigos e conhecidos.

Ainda de acordo com a denúncia feita pela vítima, DG teria arrombado a porta do banheiro onde estava Ligia e iniciou as agressões, que só pararam após as pessoas no local intervirem. Logo depois, segundo o relato, ele teria fugido do local.

Prints de uma conversa nas redes sociais mostram que o jogador estava interessado em saber onde a jovem mora e quem era o irmão dela. Ainda de acordo com a conversa, o atacante enfatizou que "se fosse amassar ela, seria outra parada".

No Boletim de Ocorrência, Ligia denunciou que Douglas a ameaçou durante as agressões, que resultaram em marcas pelo corpo, unha quebrada e fios de cabelo arrancados: "Tu não me conhece, eu vou te amassar, eu vou te matar, sua puta. Essa porra dessa unha eu pago"

Ligia passou por exames de corpo de delito em uma unidade de saúde de Cametá.