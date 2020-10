Everaldo marca no fim e Corinthians vence na estreia de Mancini

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na estreia do técnico Vagner Mancini, o Corinthians contou com boa atuação do goleiro Walter e um gol de Everaldo aos 49 minutos do segundo tempo para vencer o Athletico-PR por 1 a 0 nesta quarta-feira (14), na Arena da Baixada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol corintiano foi marcado por Everaldo, nos minutos finais da partida, quando o time alvinegro tinha um jogador a menos após a expulsão de Bruno Méndez.

Com o resultado no Paraná, o Corinthians encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer no Nacional e também deixou a zona de rebaixamento. O último triunfo havia sido contra o Bahia, no dia 16 de setembro -3 a 2 na Neo Química Arena.

Mancini, que comandou seu primeiro treino na última segunda (12), promoveu algumas mudanças no time com relação à derrota para o Ceará no fim de semana, ainda com Coelho de técnico.

O meia-atacante Luan, titular diante dos cearenses, voltou para o banco de reservas nesta quarta e o jovem volante Xavier, 20, formado nas categorias de base do clube, iniciou o jogo como titular.

Desde o início, o Corinthians procurou pressionar a bola para dificultar as ações ofensivas do Athletico-PR.

Na etapa inicial, os donos da casa ficaram com a posse de bola, mas quem finalizou mais foram os corintianos: oito chutes a quatro, obrigando o goleiro Jandrei a trabalhar.

Do outro lado, Walter também teve boa atuação, especialmente na segunda etapa. O camisa 27 fez apenas seu segundo jogo oficial em 2020 e substituiu Cássio, que estava suspenso e havia falhado na derrota diante do Ceará, no domingo (11).

Sem conseguir tirar a construção das jogadas do Athletico-PR, o Corinthians passou a observar os ataques da equipe rubro-negra e viu seu goleiro evitar o gol adversário ao menos em três oportunidades.

Geuvânio e Ravanelli tiveram ótimas chances de abrir o placar, mas pararam no goleiro corintiano, o melhor em campo na Arena da Baixada.

Com o Athletico-PR em cima, Vagner Mancini sentiu que o Corinthians precisava manter por mais tempo a posse de bola e colocou Camacho e Cazares nos lugares de Ederson e Ramiro, respectivamente.

Porém, aos 30 minutos, o zagueiro Bruno Méndez acertou uma cotovelada em Renato Kayser e, depois de consultar o monitor, Savio Pereira Sampaio o expulsou.

Mesmo com um a menos, o Corinthians chegou ao gol já nos minutos finais. Xavier ganhou a bola e acionou Everaldo em velocidade. O atacante ficou cara a cara com Jandrei e chutou no meio das pernas goleiro para marcar, aos 49 minutos, o seu segundo gol no ano e dar a vitória ao clube do Parque São Jorge.

O Corinthians volta a campo no próximo domingo (18), contra o Flamengo, às 16h, na Neo Química Arena.

ATHLETICO-PR

Jandrei; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius (João Victor); Wellington (Walter), Christian e Léo Cittadini (Ravanelli); Geuvânio (Carlos Eduardo), Fabinho (Pedrinho) e Renato Kayzer. Técnico: Eduardo Barros

CORINTHIANS

Walter; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton; Xavier, Ramiro (Cazares) e Éderson (Camacho); Mateus Vital, Léo Natel (Everaldo) e Jô (Boselli). Técnico: Vagner Mancini

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior (ambos do DF)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartões amarelos: Erick, Renato Kayzer (A); Ramiro, Mateus Vital e Walter (C)

Cartão vermelho: Bruno Méndez (C)

Gol: Everaldo, aos 50min do segundo tempo