Evento de luta com Alan Nuguette arrecada 1 tonelada de alimentos em Manaus

Manaus/AM - O "I Alan Nuguette Fight Night Social" aconteceu, neste sábado (26), na Arena Amadeu Teixeira e já é considerado o maior evento de lutas solidárias do Norte e Nordeste do Brasi. Com mais de 3 mil inscritos, o evento arrecadou mais de uma tonelada alimentos não perecíveis.

Com 600 lutas casadas, a maior surpresa para todos foi a luta do pequeno Daniel Ferreira dos Santos, 10 anos, faixa laranja, que foi acometido por uma meningite, em dezembro de 2021, teve sua vida mudada ao perder suas pernas.

Com diversas atrações, a parte para as crianças como: piscina de bolinhas, pula-pula, cama elástica e espaço para atividades, as crianças aproveitaram bem a manhã divertida.

Vinda de uma turnê internacional, MC Kyra baixou na Arena com seus dançarinos levando o seu “Bumbá Funk”, com direito da participação dos Bois de Parintins Garantido e Caprichoso, levando o público ao delírio.

Na luta principal do evento, Alan Nuguette foi desafiado pelo paratleta faixa roxa, Marcley Monteiro, lutando de igual para igual, amarrando suas pernas com uma faixa branca.

O evento ganhou patrocínio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) entre outros parceiros.